La violenza tra i giovani cresce di giorno in giorno. I reati commessi da minorenni sono in aumento, e l’età dei coinvolti si abbassa sempre di più. Sempre più baby criminali, molti sotto i 14 anni, finiscono nei guai con la legge. I dati sono chiari: le forze dell’ordine segnalano un incremento dei reati e una diminuzione dell’età delle persone coinvolte. La situazione preoccupa le autorità, che devono affrontare anche problemi come il sovraffollamento nelle carceri e la carenza di personale. Intanto, la lotta

Carenza cronica di organico, sovraffollamento e problemi del carcere, lotta alle mafie, violenza giovanile in crescita tra i minori, separazione delle carriere. Sono alcuni dei temi emersi ieri in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Bologna. Alla cerimonia una platea affollata da diverse autorità, tra cui il procuratore capo Paolo Guido. In prima fila, anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna. Il primo campanello d'allarme 'suona' per la mancanza di organico: "La scopertura media del personale amministrativo negli uffici giudicanti della Regione risulta essere pari al 33,23% – sottolinea Marilena Rizzo, presidente della Corte d'appello –.

Esplode la violenza giovanile: "Aumentano i reati, cala l'età. Tanti baby criminali under 14"

Approfondimenti su Violenza Giovanile

Negli ultimi mesi, i dati sulla violenza giovanile evidenziano un calo dei reati, mentre il numero di autori fermati è in aumento.

Dopo la pandemia, a Bologna si registra un aumento del 54% nei minori tra 14 e 17 anni denunciati o arrestati per reati.

