Dopo la pesante sconfitta per 4-0 sul campo del Cagliari, il Verona rischia seriamente di perdere il tecnico Paolo Zanetti. La squadra ha mostrato grandi difficoltà e la società sta valutando i possibili sostituti, mentre l’allenatore si prepara a un momento difficile.

Se la sconfitta del pomeriggio del Pisa contro il Sassuolo ha complicato la posizione di Alberto Gilardino, il ko del Verona in casa del Cagliari per 4-0 ha messo a serio rischio quella di Paolo Zanetti alla guida del Verona. Zanetti verso il cambio di maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it Pisa e Verona condividono mestamente l’ultimo posto in classifica ed ora appare davvero difficile raggiungere una salvezza che si sta allontanando sempre di più. I club non vogliono lasciare nulla di intentato e potrebbe arrivare un cambio in panchina per provare a dare la scossa e ripartire. In casa Verona si fanno già i possibili nomi dei sostituti per questa parte finale di campionato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Esonero Zanetti a Verona, situazione critica: i possibili sostituti

Approfondimenti su Verona Cagliari

Dopo la sconfitta contro il Como, si intensifica la discussione sul futuro di Marco Baroni alla guida del Torino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Verona Cagliari

Argomenti discussi: Zanetti a rischio esonero? La situazione dopo Verona-Udinese e i possibili sostituti; Verona, riflessioni in corso su Zanetti: i possibili sostituti; Hellas Verona, ore di riflessione su Paolo Zanetti: Sono a posto con la coscienza, importante il sostegno della squadra; Verona ultimo in classifica: Zanetti rischia l'esonero dopo il 3-1 con l'Udinese.

Il Cagliari mette nei guai il Verona: Zanetti come Gilardino, rischio esonero. Palestra avvisa Gattuso e stuzzica Inter e MilanSerie A, Cagliari-Verona 4-0: i sardi mettono nei guai gli scaligeri. Zanetti come Gilardino, rischia l'esonero. Palestra manda un messaggio a Gattuso ... sport.virgilio.it

Esonero Zanetti Verona: qual è la posizione del tecnico dei gialloblù dopo la sconfitta contro il Cagliari. Cosa sta succedendoEsonero Zanetti Verona: qual è la posizione del tecnico dei gialloblù dopo la sconfitta contro il Cagliari. Cosa sta succedendo È una notte lunghissima e tormentata quella che sta vivendo l’Hellas Ver ... calcionews24.com

Verona, Paolo Zanetti verso l'esonero: occhio a D'Aversa per la sostituzione #Calciomercato #31gennaio x.com

Gli scaligeri perdono 4-0 in trasferta, restando ultimissimi. Zanetti ora rischia l'esonero, Pisacane sogna #SportMediaset - facebook.com facebook