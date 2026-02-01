Esenzione canone Rai in scadenza domanda entro il 2 febbraio | come non pagare 90 euro

Mancano poche ore per presentare la domanda di esenzione dal pagamento del canone Rai per il 2026. La scadenza, che di solito cade il 31 gennaio, si è spostata al 2 febbraio quest’anno perché il termine cade di sabato. Chi vuole evitare di pagare i 90 euro deve affrettarsi a inviare la richiesta, altrimenti sarà obbligato a pagare.

Mancano poche ore per richiedere l’ esenzione del canone Rai relativo al 2026. Solitamente la scadenza è il 31 gennaio di ogni anno, ma per via della coincidenza con il weekend, in particolare con la giornata di sabato, il 2026 prevede uno slittamento del termine ultimo per inviare la domanda di esenzione al 2 febbraio. Chi non riuscirà ad accedere alla misura, dovrà pagare 90 euro all’anno in rate mensili direttamente nella bolletta della luce. Doppia scadenza per il canone Rai. Entro il 2 febbraio le persone che possono beneficiare dell’esenzione del canone Rai devono presentare la dichiarazione sostitutiva, passaggio obbligatorio per evitare l’addebito automatico sulle fatture elettriche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Entro il 2 febbraio 2026, chi non ha una TV o un dispositivo che riceve i segnali Rai deve dichiararlo per evitare di pagare i 90 euro del canone.

L’esenzione dal canone Rai 2026 è in scadenza: è importante conoscere i requisiti e le modalità di richiesta, soprattutto per chi desidera risparmiare o evitare il pagamento.

