Eolico anche Foti all’incontro | Progetto con difetti si può ribattere

Tommaso Foti, ministro per il Pnrr e gli affari europei, si è presentato oggi all’incontro a Ferriere. Era lì per ascoltare le proteste contro il progetto eolico sul crinale del Crociglia. Foti ha detto che il progetto ha alcuni difetti e che si può ancora intervenire per correggerlo. La discussione è stata accesa, con i residenti che chiedono di fermare le pale eoliche. Foti ha promesso di valutare le modifiche possibili, ma finora non ha preso una decisione definitiva.

Il ministro ha invitato a presentare osservazioni anche sull’aspetto culturale del Crociglia. Comune di Santo Stefano “più dialogante”: «La società venga pure e e spieghi le ricadute per il territorio». Nel Parmense (e a Morfasso) oltre mille le osservazioni: «Progetti carenti» Si è presentato anche Tommaso Foti, ministro per il Pnrr e gli affari europei, all’incontro organizzato dal Comune di Ferriere per organizzare il fronte del “no” alle pale eoliche sul crinale del Crociglia. Dopo l’introduzione del sindaco ferrierese Carlotta Oppizzi, ha avuto un certo peso nella discussione il parere del Comune di Santo Stefano d’Aveto, anch’esso coinvolto dal parco eolico.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Foti Ministro Ora si può dialogare anche con Giovanni Pascoli: il progetto innovativo creato con l'intelligenza artificiale È stato presentato al Centro di Documentazione del Patrimonio Pascoliano a San Mauro Pascoli il progetto innovativo “Pascoli A”, che permette di dialogare con Giovanni Pascoli grazie all’intelligenza artificiale. Zelensky annuncia un incontro con Trump: «Molto si può decidere prima di Capodanno» Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Foti Ministro Argomenti discussi: L’eolico della discordia: Monte Gazzaro va difeso; Eolico offshore, il Giappone guarda a Taranto come hub dell’energia verde. Le foto; Viterbo News 24 - Foto; Imperia, convegno sull’eolico Transizione sì, ma non così. Il fronte del no al progetto: Rischio scempio del territorio/ Foto e Video. Folla all’assemblea contro l’eolico a Ferriere Battaglia da vincere insiemeE' compatto a Ferriere il fronte del no al progetto di sette pale eoliche (alte 180 metri con un diametro di 136). Nel pomeriggio di domenica era in ... piacenzasera.it Appennino, no all’eolico industrialeA Casteldelci incontro tra la parlamentare di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri e il sindaco Fabiano Tonielli ... msn.com IMPERIA, CONVEGNO SULL’EOLICO "TRANSIZIONE SÌ, MA NON COSÌ". IL FRONTE DEL NO AL PROGETTO: “RISCHIO SCEMPIO DEL TERRITORIO”/ FOTO E VIDEO - facebook.com facebook Cina: dall’eolico alla cooperazione globale per un futuro sostenibile (3) PECHINO (CINA) – Una foto aerea scattata da un drone il 28 ottobre 2025 mostra un progetto eolico in funzione nella contea di Wolong, Contea Autonoma Tujia di Shizhu, nel sud-ovest d x.com

