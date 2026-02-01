Emma Marrone la dolce dedica per la mamma | Sono quella che sono grazie a te

Emma Marrone ha voluto dedicare parole dolci alla madre, festeggiando il suo compleanno. La cantante ha detto: “Sono quella che sono grazie a te”, condividendo con i fan il legame speciale con Maria, mamma di Emma. Il rapporto si è fatto ancora più forte dopo la perdita del papà Rosario, scomparso nel 2022.

(Adnkronos) – "Sono quella che sono grazie a te". Emma Marrone ha celebrato oggi, domenica 1 febbraio, il compleanno della mamma Maria, con cui condivide da sempre un rapporto speciale, reso ancora più intenso dopo la scomparsa del papà Rosario, morto nel 2022 dopo una battaglia contro la leucemia. La cantante ha voluto rendere omaggio alla madre con un messaggio pubblicato sui social: "Buon compleanno mamma. Sei la mia icona. La più alta forma di ispirazione. La donna più incredibile che io abbia mai conosciuto", ha scritto la cantante salentina a corredo di una scatto datato che ritrae la madre.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Emma Marrone è stata protagonista di un momento emozionante a C'è Posta per Te, dove ha condiviso la sua storia d'amore lunga 55 anni.

Emma Marrone ha condiviso un momento di ricordo e affetto dedicato al padre Rosario.

