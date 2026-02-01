Emergenza infortuni per il Milan Primavera Renna perde Castiello | per lui lesione miotendinea che preoccupa

Il Milan Primavera deve fare i conti con un’altra emergenza infortuni. Giovanni Renna perde Castiello, che si è infortunato durante l’allenamento. Per lui si parla di una lesione miotendinea che preoccupa i medici. La squadra di fronte all’Hellas Verona dovrà trovare subito soluzioni alternative per non perdere terreno in campionato.

Il Milan Primavera di Giovanni Renna è in campo in questi minuti al 'Sinergy Stadium' per la sfida con l'Hellas Verona di Paolo Sammarco, sfida valida per la 23^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri guidati da Renna vogliono dare seguito ai tre risultati consecutivi con cui arriva la formazione rossonera al match di oggi. L'obiettivo è, però, riscattare il pareggio beffardo arrivato nel derby contro l'Inter. Sulla propria strada il Verona di Paolo Sammarco che non perde da 5 partite di campionato consecutive. Per i giovani rossoneri, sono diverse le assenze che hanno messo in difficoltà mister Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

