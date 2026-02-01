Emergenza in ospedale Salta tubatura dell’acqua Venti pazienti trasferiti

Questa mattina all’Ospedale Maggiore di Lodi si sono verificati forti disagi a causa di una tubatura dell’acqua rotta. Venti pazienti sono stati trasferiti in fretta in altre strutture, mentre i tecnici lavorano per riparare il danno. La situazione ha creato momenti di tensione tra medici e pazienti, che hanno dovuto fare i conti con l’emergenza improvvisa.

Disagi e momenti di apprensione nelle prime ore del mattino di ieri all' Ospedale Maggiore di Lodi, interessato dall'importante rottura di una tubazione idrica e dal conseguente intervento in emergenza. L'obiettivo, preservare il più possibile le normali attività sanitarie nonostante l'imprevisto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per aiutare operatori sanitari e pazienti in attesa di effettuare una prenotazione oppure un esame diagnostico o una visita. È accaduto all'interno del complesso di largo Donatori di Sangue. La fuoriuscita d'acqua, avvenuta all'alba, ha causato allagamenti nei locali interrati e nelle trombe dei montacarichi, rendendo indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco.

