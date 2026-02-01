Le immagini quale testimonianza diretta di uno dei fronti umanitari più drammatici del nostro tempo. Da domani a venerdì approda infatti al Sunspace ’Life Support. La nave di Emergency’ la mostra fotografica itinerante che racconta il lavoro della nave di Search and Rescue dell’organizzazione, impegnata nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più letali al mondo. L’inaugurazione è prevista alle 10.30 nello spazio espositivo di via Sapri 68. L’iniziativa è organizzata dal liceo Mazzini e dall’associazione culturale Spazio Futuro, in collaborazione con Emergency. Operativa da dicembre 2022, la Life Support ha concluso finora 35 missioni, soccorrendo 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergency, la mostra al Sunspace. Il dramma raccontato nelle foto

