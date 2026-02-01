Efremova trionfa all’Australian Open junior sconfigge Tupitsyna in rimonta con un tennis solido e determinato

Ksenia Efremova, sedicenne francese di origini russe, ha vinto l’Australian Open junior 2026. In finale ha battuto la russa Ekaterina Tupitsyna con un match solido, vincendo in rimonta 6-3, 7-5. La giovane promettente ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa il primo grande titolo della sua carriera.

Ksenia Efremova, sedicenne transalpina di origine russa cresciuta in Francia, ha conquistato il titolo dell'Australian Open junior 2026 battendo in finale la russa Ekaterina Tupitsyna con il punteggio di 6-3, 7-5. Il successo, ottenuto sul cemento di Melbourne Park, segna un momento storico per il tennis francese: Efremova diventa la prima giocatrice della sua nazione a trionfare a Melbourne dai tempi di Virginie Razzano nel 1999, interrompendo un digiuno di ventisette anni. Il match, disputato con intensità e lucidità, ha visto la francese superare un inizio di partita dominato dall'avversaria, prima di invertire il corso della gara nel secondo set con una rimonta decisa e tecnica.

