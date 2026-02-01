Educare gli studenti al valore della libertà | incontro dell’IC Bianco-Alvaro di Sersale-Petronà

Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, l’IC “Bianco-Alvaro” di Sersale-Petronà terrà un incontro dedicato all’importanza di educare gli studenti al valore della libertà. L’obiettivo è far comprendere loro come fare scelte consapevoli in un mondo dove il potere mafioso spesso condiziona decisioni e comportamenti, anche in ambito familiare e sociale. Un momento di riflessione per i giovani, che si inserisce in un percorso più ampio di consapevolezza e responsabilità.

Venerdì 6 febbraio 2026, l'istituto comprensivo "Bianco-Alvaro" di Sersale-Petronà ospiterà un incontro dedicato all'educazione alla libertà, con un particolare sulle scelte individuali in contesti sociali e familiari condizionati dal potere mafioso. L'iniziativa, organizzata dalla dirigente scolastica prof.ssa Maria Brutto, coinvolgerà oltre ottanta studenti della scuola secondaria di primo grado provenienti da Sersale, Petronà, Zagarise, Cerva e Andali. L'obiettivo è far riflettere i giovani sul valore fondamentale della libertà di scelta, soprattutto in aree dove il legame con la criminalità organizzata è ancora presente e profondamente radicato.

