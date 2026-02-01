Edoardo Righini l’influencer sui Social per mestiere | Frasi e appunti veloci I miei video così di getto

Edoardo Righini, influencer di Ferrara, si mette in mostra con video brevi e spontanei. Sul suo profilo social condivide pensieri rapidi e ironici sulla vita di tutti i giorni, senza troppi fronzoli. Le sue clip, fatte di appunti e frasi di getto, attirano un pubblico giovane e curioso, che apprezza la sua semplicità e sincerità.

Ferrara, 1 febbraio 2026 – Edoardo Righini, influencer e copywriter originario di Ferrara, attraverso i suoi contenuti sui social racconta con ironia e lucidità le piccole contraddizioni della quotidianità. Bocconiano, Laureato in Giurisprudenza, racconta la vita dei Millennials a 300mila follower. Quando ha capito che i social potevano diventare qualcosa di più di un semplice hobby? "In realtà mai. E so che sembra una risposta strana, ma i social non sono mai stati un hobby per me. Lavorando nella comunicazione, li ho sempre visti come un'attività lavorativa. Un po' come per chi fa l'escursionista di mestiere: dopo un po' andare in montagna non è più un hobby, è la tua giornata.

