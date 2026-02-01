Ecco come cancellare l’addizionale dal 2027

Italia Viva Umbria presenta il “Lodo Italia Viva”, una proposta che punta a cancellare l’addizionale dal 2027. La squadra guidata da Italia Viva ha annunciato ufficialmente questa iniziativa, concentrandosi sul bilancio regionale e sul finanziamento della sanità pubblica. La proposta mira a semplificare il sistema fiscale e alleggerire le tasche dei cittadini, senza però ancora definire i dettagli pratici. Nei prossimi mesi, i parlamentari e gli amministratori regionali discuteranno i possibili effetti di questa mossa.

Italia Viva Umbria presenta ufficialmente il " Lodo Italia Viva ", una proposta politico–finanziaria organica che riguarda il bilancio regionale e, in particolare, il finanziamento della sanità pubblica. "Un progetto chiaro negli obiettivi e nei numeri – spiega Massimo Gnagnarini presidente di Iv regionale –: mettere in sicurezza la sanità senza trasformare l'aumento delle tasse in una scelta permanente. Il punto di partenza è noto. Tra il 2024 e il 2026 – sostiene – la spesa sanitaria regionale cresce complessivamente di circa 70 milioni di euro, con incrementi annui compresi tra 30 e 40 milioni, dovuti a costi strutturali incomprimibili come personale, beni e servizi e piena copertura dei Livelli essenziali di assistenza.

