Eccesso di stagione – videomapping di Ispira Marco Grassivaro

Un enorme videomapping illumina Ispira dal 5 all’8 febbraio. L’installazione di Marco Grassivaro, realizzata dalla Ispira Creative Company e patrocinata dal Ministero della Cultura, trasforma la città in uno spettacolo di luci e immagini. La gente si ferma ad ammirare, mentre il colore e il movimento riempiono le strade. La mostra si svolge in questi giorni, attirando visitatori e curiosi da tutta la regione.

Ispira Creative Company – Eccesso di Stagione un'installazione visiva di Marco Grassivaro, con il Patrocinio del Ministero della Cultura a cura di Simona Pinelli dal 5 all'8 febbraio 2026.Inaugurazione con proiezione a cura dell'artista sul lato esterno nord-ovest della Centrale Re-Use With Love venerdì 6 febbraio ore 18.Anche i muri della Centrale Re-Use With Love parlano di questione antropica e relazione con l'ecosistema, questa volta attraverso il linguaggio del videomapping con Eccesso di Stagione di Marco Grassivaro e Ispira Creative Company a cura di Simona Pinelli, proiezione sostenuta e promossa dal Ministero della Cultura.

