E’ un derby-salvezza

Oggi alle 15 al “Falconara” si gioca un vero e proprio derby-salvezza. La Santerenzina e il Levanto Calcio si sfidano in un match che può decidere le sorti di entrambe le squadre nel campionato di Promozione. È il quarto turno del girone di ritorno, e una vittoria potrebbe significare molto per la continuazione del campionato. Le due squadre arrivano a questa partita con l’obiettivo di ottenere tre punti fondamentali per la classifica.

Match salvezza nel 4° turno del girone di ritorno di Promozione con la Santerenzina e il Levanto Calcio che si contenderanno la vitale posta in palio oggi alle 15 al “Falconara”. "Per noi sarà uno scontro diretto per continuare a sperare di salvarci – spiega il mister dei biancoverdi Gabriele Sabatini - e per guadagnare qualche punto sulle dirette concorrenti. Loro vengono da tre partite difficili e vorranno riscattarsi. Noi risponderemo, dopo la bella iniezione di fiducia ed entusiasmo per il successo della scorsa settimana, con la giusta grinta e motivazione". L’importanza della sfida è ben chiara anche sul fronte Levanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "E’ un derby-salvezza" Approfondimenti su Santerenzina Levanto PRIMA CATEGORIA. Legnaia-Isolotto, derby per la salvezza Alle 15 scendono in campo le due squadre fiorentine, Legnaia e Isolotto, per il derby che può decidere le sorti di entrambe in questa stagione. Serie A1 femminile, turno prenatalizio tra derby e battaglie salvezza La sedicesima giornata di Serie A1 femminile si disputerà martedì 23 dicembre, segnando l’inizio del periodo natalizio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. PISA-FIORENTINA È GIÀ DERBY SALVEZZA Ultime notizie su Santerenzina Levanto Argomenti discussi: Allo stadio Corioni è derby salvezza Ospitaletto-Lumezzane; La Samp si aggiudica al 90? il combattuto derby-salvezza con lo Spezia!; Derby al PalaBakery: Piacenza e Fiorenzuola cercano punti salvezza; Il derby-salvezza di Eccellenza va al Limena: un'incornata di Oprean manda ko l'Euganea Rovolon Cervarese. PRIMA CATEGORIA. Legnaia-Isolotto, derby per la salvezzaSquadre in campo alle 15: partita clou il derby fiorentino Audace Legnaia-Isolotto, due squadre in lotta per la salvezza. lanazione.it Sampdoria-Spezia, derby ligure decisivo per la salvezzaSampdoria-Spezia, derby ligure di Serie B decisivo per la salvezza: orario, stadio, precedenti e informazioni su tv e streaming del match a Marassi. ligurianotizie.it IL DERBY CHE NESSUNA DELLE DUE SQUADRE PUÒ SBAGLIARE In Palio punti importanti in chiave salvezza Spezia Calcio - facebook.com facebook

