È un bene che governo e poliziotti abbiano timore

Dopo la protesta di ieri, Askatasuna torna a parlare. Nonostante i momenti di tensione e l’assalto alle forze dell’ordine, il movimento rilancia il suo messaggio. La violenza dei manifestanti ha causato più di un centinaio di agenti feriti, e il governo sembra aver capito che si tratta di una questione che non può essere ignorata. La situazione resta calda e le polemiche si accendono, mentre le forze di sicurezza si preparano a nuove manifestazioni.

Askatasuna, nonostante quanto accaduto ieri, rilancia. In un comunicato rilasciato a poche ore dalla fine del corteo che ha visto, in ultima istanza, un assalto violento alle forze dell'ordine poste in presidio dello stabile sgomberato a dicembre che ha causato un centinaio di feriti tra le divise. Una frangia di quella partecipata manifestazione era in piazza solo per quello ed è inutile che oggi a sinistra di parli di una minoranza o di infiltrati: gli stessi antagonisti non lo vogliono sentire e rivendicano con orgoglio quanto è accaduto. Nel suo comunicato, poi, Askatasuna non si nasconde quando riprende le parole del premier Giorgia Meloni nel comunicato di ieri sera quando, riferendosi ai facinorosi che hanno messo a ferro e fuoco la città, provocando i disordini con gli agenti, e alle immagini choc del pestaggio all'agente ha dichiarato che " le immagini dell'agente aggredito parlano da sole: non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

