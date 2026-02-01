E se non comprassimo più nulla per un mese?

Un gruppo di persone si prepara a vivere un mese senza acquistare nulla. L’idea si chiama “No Buy Challenge” e mira a fermare gli acquisti superflui, soprattutto quelli legati alla fast fashion. L’obiettivo è riprendere il controllo sui consumi e capire quanto si può risparmiare e ridurre gli sprechi. Nessun acquisto per 30 giorni, solo resistenza e consapevolezza. La sfida è iniziata e molti sono curiosi di vedere se riusciranno a portarla a termine.

Articolo. È la «No Buy Challenge», un mese senza acquisti per riprendere il controllo dei consumi e dire no alla fast fashion Gennaio è da sempre, anche per noi bergamaschi, il mese dei buoni propositi e dei grandi cambiamenti. Le feste sono passate e, tra una giornata di pioggia e l’altra, ci prepariamo ad affrontare le ultime settimane d’inverno. Ma gennaio è anche il mese delle vetrine che si riempiono di scritte stuzzicanti: ci sono i saldi! Il richiamo delle occasioni sembra irresistibile e, che sia una passeggiata sul Sentierone o un giro tra i corridoi di un centro commerciale, gli sconti sanno come farci credere che ogni acquisto sia l’affare della vita. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

