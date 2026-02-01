Quest’anno gli sciatori che salgono sulle Dolomiti del Brenta trovano meno code e più sicurezza. Gli impianti di risalita sono stati potenziati per ridurre le attese, mentre sulle piste si lavora per garantire condizioni di sciabilità migliori. Una novità che potrebbe cambiare il modo di vivere le vacanze sulla neve, rendendole più piacevoli e meno stressanti.

( a skanews) — Meno code agli impianti di risalita e più sicurezza sulle piste, per garantire le migliori condizioni di sciabilità affacciati sulle Dolomiti del Brenta. La sperimentazione del «Numero Ideale» sulle piste da sci, avviato per la prima volta in Italia nella SkiArea Madonna di Campiglio nel periodo di altissima stagione, ha centrato in pieno gli obiettivi prefissati. Sciare: 10 località perfette per imparare. guarda le foto «I dati dicono che abbiamo ridotto del 7% i primi ingressi, pur aumentando dell’1% i passaggi: significa che le persone erano meno in coda e quindi hanno sciato di più — racconta Bruno Felicetti, direttore generale Funivie Madonna di Campiglio —. 🔗 Leggi su Iodonna.it

E se la vacanza sulla neve smettesse di essere una corsa a ostacoli tra le code?

Preparare la valigia per una vacanza sulla neve richiede attenzione ai dettagli.

