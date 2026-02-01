È morto Nicola Salerno il direttore sportivo del Messina dei miracoli

Il calcio a Messina piange la scomparsa di Nicola Salerno, il direttore sportivo che ha contribuito a portare il Football Club Messina dalla Serie D fino alla Serie B. Nato a Matera, Salerno aveva 59 anni ed era molto conosciuto in città. Tra il 1990 e i primi anni 2000, ha lavorato duramente per costruire quella che molti chiamano la “storia magica” del club, sotto la guida del presidente Giuseppe. La sua morte lascia un vuoto grande nel mondo dello sport locale.

Il calcio messinese, e non solo, piange la scomparsa di Nicola Salerno, direttore sportivo. Nativo di Matera, Salerno tra il '90 e i primi anni del 2000 è stato tra gli artefici della storica promozione in dai dilettanti fino serie B del Football Club Messina, di cui era presidente Giuseppe Aliotta. Il dirigente, scomparso oggi a 69 anni, arrivò a Messina nel 1998. Insieme a Ciccio La Rosa, allestì una squadra capace di ritornare tra i professionisti e poi approdare tra i Cadetti vincendo il derby con il Catania. Matera, Ravenna, Licata, Triestina, Catania e Cagliari (anche in serie A), prima di approdare a Foggia, le sue esperienze.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Messina Football

Questa mattina a Matera si è spento Nicola Salerno, ex direttore sportivo della Salernitana.

Il mondo del calcio piange Nicola Salerno, morto a quasi 70 anni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Messina Football

Argomenti discussi: Elicottero si schianta nel campo dell’Aeroclub, la corsa in ospedale della moglie del pilota.

Nicola Salerno è morto, lutto nel mondo del calcio: il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anniIl mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno. Noto direttore sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Nel corso della sua carriera è stato ds, tra le tante, anche di ... fanpage.it

Lutto nell’ambiente Cagliari: addio a Nicola SalernoLa scomparsa di Nicola Salerno: dirigente sportivo di esperienza, lavorò a Cagliari in tre distinti periodi nell'era Cellino. calciocasteddu.it

Lutto in casa Palermo, muore l'ex direttore sportivo Nicola Salerno x.com

ARRIVA FRATOIANNI A SALERNO Giovedì 22 Nicola Fratoianni sarà a Salerno, presso il Polo Nautico, per la prima iniziativa pubblica di AVS dopo le elezioni regionali. Il segretario di Sinistra Italiana affronterà tutti i temi di del momento, dalle crisi internazion - facebook.com facebook