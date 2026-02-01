È morto Francesco Calogero fisico Nobel per la Pace con Pugwash nel 1995

È scomparso a Roma, all’età di 90 anni, il fisico teorico Francesco Calogero. Laureato e riconosciuto a livello internazionale, aveva vinto il Nobel per la Pace nel 1995 con il gruppo Pugwash. Calogero era conosciuto non solo per le sue ricerche scientifiche, ma anche per il suo impegno in difesa del disarmo e della pace nel mondo. La sua morte lascia un vuoto nel mondo accademico e tra chi ha sempre creduto nella possibilità di un dialogo tra le nazioni.

(Adnkronos) – Francesco Calogero, fisico teorico di fama mondiale, simbolo dell'eccellenza scientifica italiana e instancabile difensore del disarmo e della pace, è morto sabato 31 gennaio a Roma all'età di 90 anni. Calogero, professore emerito del Dipartimento di Fisica dell'Università "La Sapienza" di Roma, non è stato solo uno dei più grandi studiosi di sistemi dinamici, ma anche una voce autorevole nella lotta contro le armi nucleari, tanto da ritirare personalmente a Oslo nel 1995 il Premio Nobel per la Pace assegnato alle "Pugwash Conferences on Science and World Affairs", di cui fu segretario generale nel periodo 1989-1997.

