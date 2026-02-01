Ieri sera in tutta Italia si è sentito un coro unanime: “E basta”. La frase riassume lo sdegno di molti di fronte alle azioni di Askatasuna e degli altri gruppi coinvolti. Le proteste sono esplose dopo che sono state segnalate nuove provocazioni e atteggiamenti che hanno superato ogni limite. La gente si è riversata per le strade di Torino, alle prese con notizie che arrivano in tempo reale, mentre i telegiornali raccontano di tensioni e scontri. La richiesta è chiara: vogliono che queste organizzazioni vengano sgomberate

«E basta». Sono queste le due parole che ieri abbiamo pronunciato tutti: chi seguendo sul telefono cellulare gli aggiornamenti su quanto accadeva a Torino, chi guardando il telegiornale della sera. Basta con le violenze diAskatasuna e dei loro compari. Basta con le aggressioni contro le forze dell'ordine.Basta con gli infiltrati dall'estero e da altri centri sociali. Basta con coltelli, chiavi inglesi, mazze, passamontagna, perfino martelli e picconi. Basta con i professionisti del caos, della violenza organizzata, che cercano incidenti e magari pure il morto: un cadavere da scagliare contro il «governo fascista». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - E basta! Askatasuna e gli altri hanno passato il limite. Sgomberiamoli tutti

Argomenti discussi: Manifestazione Askatasuna a Torino, le notizie in diretta: pomeriggio di guerriglia urbana. Undici feriti e dieci arresti; Askatasuna vuol dire libertà: sabato 31 gennaio corteo nazionale a Torino; Guerriglia urbana al corteo per Askatasuna. Meloni: Colpito lo Stato. La solidarietà di Mattarella; Manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna: due ore di scontri e guerriglia, poliziotto preso a martellate a Torino.

Askatasuna, chi sono gli antagonisti di Torino e cosa significa il termine bascoAskatasuna è un termine basco che si traduce in italiano come libertà o emancipazione. Non è un concetto generico, ma ... ilmessaggero.it

Askatasuna, la storia del centro sociale che ha messo Torino a ferro e fuoco. Occupazioni e scontri con le forze dell'ordineAskatasuna (in basco libertà) è stato un centro sociale autogestito di Torino, tornato alla ribalta della cronaca dopo i durissimi scontri di ieri con la polizia. Il centro, ascrivibile all'area dell' ... affaritaliani.it

Vergogna intollerabile al corteo Askatasuna a Torino ed esplode l'ira del sindacato di polizia: "Agenti aggrediti, presi a sassate e bersagliati da bombe carta e un blindato in fiamme. Ora basta, chi tocca la divisa è un terrorista. La pazienza è finita, vogliamo un - facebook.com facebook

Servono pene esemplari per questi vigliacchi anche per rispetto delle forze dell’ordine. Basta con questa feccia rossa, servono leggi più severe e tutele maggiori per uomini e donne in divisa! #torino #askatasuna #polizia x.com