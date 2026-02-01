È ancora in rianimazione la 12enne caduta dalla finestra

La ragazza di 12 anni, caduta dalla finestra ieri pomeriggio a Bologna, è ancora in rianimazione. I medici non hanno ancora dato una previsione certa sulla sua condizione. La prognosi resta riservata mentre i soccorritori continuano a monitorarla.

La ragazzina è precipitata dal quarto piano di un appartamento della periferia di Bologna. La polizia per il momento esclude il coinvolgimento di terze persone È ricoverata in rianimazione e la sua prognosi resta riservata la ragazza di 12 anni precipitata nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 gennaio, dalla finestra di un appartamento della periferia di Bologna. La giovane è caduta dal quarto piano dell’abitazione in cui vive con la famiglia, riportando gravi traumi. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza la 12enne all’ospedale Maggiore.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

