due valanghe in friuli un escursionista morto e cinque salvati dal soccorso alpino

AGI - Si è conclusa in modo drammatico la complessa operazione di  soccorso, causa valanghe, che ha interessato due fronti sulle  montagne del Friuli. A  Sella Nevea  e  Casera Razzo, al confine tra  Friuli Venezia Giulia e Veneto: una persona è  morta  mentre altre cinque sono state soccorse e poste in salvo con un ferito non grave.   Il primo allarme e la tragedia di Casera Razzo. Gli allarmi - come precisano le note del  Soccorso Alpino  - erano scattati intorno alle 14:30 per due distinte attivazioni per valanga. Il primo intervento si è verificato a  Casera Razzo, dove la chiamata al Nue112 era giunta da un testimone che ha assistito all'evento valanghivo e notato una persona travolta, quella che purtroppo è stata poi ritrovata  priva di vita. 🔗 Leggi su Agi.it

