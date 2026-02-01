Due valanghe in Friuli un escursionista morto e cinque salvati dal Soccorso alpino
Due valanghe hanno colpito le montagne del Friuli, causando un grave incidente. Un escursionista è morto mentre altri cinque sono stati salvati dal Soccorso alpino. L’intera operazione di soccorso è durata ore e si è conclusa con un epilogo tragico.
AGI - Si è conclusa in modo drammatico la complessa operazione di soccorso, causa valanghe, che ha interessato due fronti sulle montagne del Friuli. A Sella Nevea e Casera Razzo, al confine tra Friuli Venezia Giulia e Veneto: una persona è morta mentre altre cinque sono state soccorse e poste in salvo con un ferito non grave. Il primo allarme e la tragedia di Casera Razzo. Gli allarmi - come precisano le note del Soccorso Alpino - erano scattati intorno alle 14:30 per due distinte attivazioni per valanga. Il primo intervento si è verificato a Casera Razzo, dove la chiamata al Nue112 era giunta da un testimone che ha assistito all'evento valanghivo e notato una persona travolta, quella che purtroppo è stata poi ritrovata priva di vita. 🔗 Leggi su Agi.it
