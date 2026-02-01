Due valanghe in Friuli | soccorsi in azione persone sepolte nella neve

Due valanghe si sono staccate oggi pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, in località Sella Nevea e Casera Razzo. I soccorsi sono subito intervenuti, ma alcune persone sono state sepolte nella neve. La zona è stata evacuata e le ricerche continuano senza sosta. La paura resta alta tra gli abitanti e i soccorritori, che lavorano con ogni mezzo disponibile per trovare i dispersi.

Tragedia in montagna nel Friuli Venezia Giulia dove oggi pomeriggio si sono verificate due valanghe in località Sella Nevea e Casera Razzo. Secondo le prime informazioni, alcune persone potrebbero essere rimaste sepolte sotto la neve. La situazione ha subito allertato i soccorsi, che stanno operando con la massima urgenza per tentare il recupero dei coinvolti. Le operazioni di soccorso alpino sono iniziate intorno alle 14.30 e vedono impegnate squadre specializzate in due fronti distinti, per fronteggiare la gravità dei fenomeni nevosi. La neve fresca e i possibili accumuli rendono le operazioni particolarmente delicate e rischiose per i soccorritori.

