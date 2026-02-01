Due valanghe si sono abbattute in Friuli, seppellendo alcune persone. I soccorritori sono riusciti a estrarre una persona ferita, che fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze. La zona rimane sotto osservazione mentre le operazioni di soccorso continuano.

Due valanghe si sono staccate sulle montagne tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Più precisamente, sono state interessate le zone di Sella Nevea e di Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero delle persone che sono rimaste sepolte nella neve e che sono rimaste ferite. La Sores - Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria - ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco che stanno effettuando le operazioni di recupero delle eventuali persone coinvolte, nonostante le difficili condizioni ambientali dovute ai notevoli accumuli nevosi e il rischio di nuovi distacchi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Due valanghe in Friuli: persone sepolte e ferite

Approfondimenti su Friuli Valanghe

Due valanghe sono cadute nel Friuli oggi pomeriggio, a Sella Nevea e a Casera Razzo.

Due valanghe si sono staccate oggi pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, in località Sella Nevea e Casera Razzo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Friuli Valanghe

Argomenti discussi: Friuli: cadute due valanghe. Ci sarebbero persone sepolte; Neve e ghiaccio lungo le strade, rischio valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia; Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione; Cadute due valanghe in Friuli, ci sarebbero persone sepolte.

Cadute due valanghe in Friuli, ci sarebbero persone sepolteDue slavine, quasi in contemporanea, sui monti del Friuli Venezia Giulia. Sul posto elicotteri, Sores, Gdf e Vigili fuoco ... rainews.it

Friuli, cadute due valanghe: ci sono dispersi, operazioni di recupero in corsoAl via due distinte operazioni di recupero delle persone che si presume siano rimaste bloccate sotto la nave a seguito della caduta di due valanghe in Friuli Venezia Giulia nel primo pomeriggio ... tg24.sky.it

ULTIM'ORA - Due valanghe in Friuli, soccorsi in azione: "Persone sepolte" >> https://buff.ly/MAK30IQ - facebook.com facebook

#Valanga Il Pronto Soccorso Alpino e Speleologico del #Friuli-Venezia Giulia è impegnato dalle 14:30 di oggi in due diverse operazioni a causa di due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero persone rimaste sepol x.com