Due valanghe in Friuli | muore uno scialpinista cinque si salvano

Due slavine si sono staccate nel primo pomeriggio a Casera Razzo, al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l'Austria. Un uomo che stava scialpando è morto, un altro è rimasto ferito e quattro sono riusciti a salvarsi. La neve si è staccata improvvisamente, seppellendo alcune persone sotto una coltre di ghiaccio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il corpo senza vita e portato via il ferito. La zona è stata chiusa per le verifiche del caso.

Uno scialpinista morto, uno ferito e altri quattro salvi: è il bilancio di due slavine che sono cadute nel primo pomeriggio a Casera Razzo, al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, e a Sella Nevea (Udine). Un bilancio che avrebbe potuto essere ben più tragico, visto che la prima delle due valanghe è stata di notevoli dimensioni, con un fronte di oltre 50 metri e un dislivello di circa 50. Come ha riepilogato il Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, il primo allarme per valanga è scattato poco dopo le 14 a Casera Razzo: una telefonata è giunta al 112 da una persona che aveva assistito all’evento e notato che una persona era stata travolta. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

