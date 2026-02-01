Due valanghe in Friuli a Sella Nevea e Casera Razzo | ‘Ci sarebbero persone sepolte’

Due valanghe hanno coinvolto Sella Nevea e Casera Razzo in Friuli. Sul posto, le operazioni di soccorso sono complicate dalle condizioni ambientali avverse. Le squadre stanno cercando di trovare eventuali dispersi, ma la neve e il freddo rendono tutto più difficile. Al momento, non ci sono ancora conferme sulle persone coinvolte.

Sul posto sono presenti difficili condizioni ambientali, che starebbero rendendo complesse le operazioni di ricerca dei possibili dispersi. Secondo il bollettino valanghe diffuso dalla Protezione civile Fvg, il livello di pericolo valanghe è salito nelle ultime ore sulle montagne del Friuli Venezia Giulia e per oggi dava grado 3 marcato sopra i 1.400 metri Alle 14:30 è scattato un allarme in Friuli Venezia Giulia a causa di due valanghe che si sono verificate quasi in contemporanea nelle località di Sella Nevea e Casera Razzo. La situazione sarebbe piuttosto drammatica, in quanto in entrambi i casi sembra che ci siano persone rimaste coinvolte nella tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Due valanghe sono cadute nel Friuli oggi pomeriggio, a Sella Nevea e a Casera Razzo.

Due valanghe sono scese nel pomeriggio di oggi nelle montagne dell’Alto Friuli.

