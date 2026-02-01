Due lavoratori perdono la vita in un incidente in Oman tra i quali un giovane altoatesino di 23 anni

Un grave incidente sul lavoro in Oman ha tolto la vita a due operai, tra cui un giovane altoatesino di 23 anni. René Piffrader, originario di San Valentino alla Muta e residente a Curon, era tra le vittime. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma si sa che l’incidente si è verificato in un cantiere mentre i lavoratori erano impegnati nelle loro mansioni. La notizia ha scosso le comunità di origine del giovane e ha fatto salire l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri all’estero.

Un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di due operai in Oman, tra i quali un giovane altoatesino di 23 anni, René Piffrader, originario di San Valentino alla Muta e residente a Curon. L'evento si è verificato nel cantiere di Muttrah, a pochi chilometri dalla capitale del paese, durante la costruzione di una struttura necessaria per la realizzazione di un impianto a fune. L'incidente è avvenuto in una fase preliminare del progetto, legata alla fase di montaggio e alle opere edili, non in relazione a attività operative o di sperimentazione del sistema funiviario. Il secondo operatore deceduto era di nazionalità pakistana.

