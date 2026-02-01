Due lavoratori perdono la vita in un incidente in Oman tra i quali il ventitreenne Rene Piffrader della Val Venosta

Tragedia in Oman, dove due lavoratori sono morti in un incidente sul lavoro. Tra loro c’è anche René Piffrader, un giovane di 23 anni di San Valentino alla Muta, residente a Curon in Val Venosta. La notizia ha sconvolto la comunità, ancora scossa dall’accaduto. Le autorità stanno facendo chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

Un giovane operaio di 23 anni, originario di San Valentino alla Muta e residente a Curon in Val Venosta, è morto in un incidente sul lavoro in Oman. L’evento si è verificato nel cantiere di Muttrah, a pochi chilometri dalla capitale del paese, durante la costruzione di una struttura necessaria per la realizzazione di un impianto a fune. Il ragazzo, il cui nome è stato confermato come Rene Piffrader, era impiegato da un’azienda svizzera specializzata in installazioni per progetti infrastrutturali. Il crollo è avvenuto mentre si procedeva alla fase di montaggio della struttura, non durante attività operative o di sperimentazione del sistema funiviario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Due lavoratori perdono la vita in un incidente in Oman, tra i quali il ventitreenne Rene Piffrader della Val Venosta. Approfondimenti su René Piffrader Incidente sul lavoro, morti due operai in Oman: tra le vittime René Piffrader, 23enne della ?Val Venosta Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere di Muttrah, in Oman. Incidente sul lavoro, morti due operai in Oman: tra le vittime Rene Piffrader, 23enne della ?Val Venosta Due operai sono morti in un incidente sul lavoro avvenuto in Oman, nel cantiere di Muttrah, vicino alla capitale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su René Piffrader Argomenti discussi: Stipendi in ritardo, scioperano 42 corrieri Sda: Problema non nuovo, lavoratori stanchi; A Modena redditi stabili ma i prezzi volano: Castelnuovo resta il comune più ricco – Tutti i dati in regione; Guida completa e aggiornata alla NASpI 2026: requisiti, importi e calcolo; Azem reagisce dopo la morte di due operai sul posto di lavoro. Lavoro, i paesi dell'Ue che perdono più lavoratori per il trasferimento delle imprese all'esteroSpostare il lavoro all'estero fa risparmiare le imprese, ma significa anche per un Paese perdere decine di migliaia di posti di lavoro. Quali sono gli Stati Ue dove questo fenomeno sta generando gli ... it.euronews.com Incidente sul lavoro, morti due operai in Oman: tra le vittime Rene Piffrader, 23enne della Val Venosta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.