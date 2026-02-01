Due idraulici un pianeta da salvare - Antartide di Miglietta e Persichella arriva a Lecce

Due idraulici italiani, un po’ pasticcioni, diventano improvvisamente gli ultimi eroi per salvare il pianeta. Arriva a Lecce lo spettacolo “Antartide” di Fraume Teatro, in scena giovedì 13 febbraio, alle 20. La pièce mescola comicità e temi ambientali, portando il pubblico a riflettere sulla cura del nostro pianeta attraverso una storia divertente e originale.

