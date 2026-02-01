Due giovani imprenditori rilevano storica attività di Terni | Scriviamo un nuovo entusiasmante capitolo

Due giovani imprenditori hanno preso in mano la storica attività di Terni, Shout Abbigliamento. Dopo 77 anni, l’azienda non chiude, ma riparte con nuove idee. Gli investitori promettono di scrivere un capitolo nuovo e più entusiasmante, mantenendo vivo il nome che ha segnato la città da generazioni. La notizia è accolta con entusiasmo da chi ha visto crescere il negozio nel corso degli anni.

