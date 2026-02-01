Due giovani imprenditori rilevano storica attività di Terni | Scriviamo un nuovo entusiasmante capitolo
Due giovani imprenditori hanno preso in mano la storica attività di Terni, Shout Abbigliamento. Dopo 77 anni, l’azienda non chiude, ma riparte con nuove idee. Gli investitori promettono di scrivere un capitolo nuovo e più entusiasmante, mantenendo vivo il nome che ha segnato la città da generazioni. La notizia è accolta con entusiasmo da chi ha visto crescere il negozio nel corso degli anni.
Una speranza divenuta realtà: l’attività commerciale Shout Abbigliamento continuerà il suo percorso dopo ben 77 anni. Ad ereditare il testimone sono due giovani imprenditori – Nausykaa e Samuel – che si avvarranno della preziosa collaborazione di Rita Luciani. La professionista chiuderà il suo.🔗 Leggi su Ternitoday.it
