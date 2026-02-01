Due figlie senza mamma Trovata morta in casa | Luana dimessa il giorno prima dall’ospedale

La comunità di Volpiano si è svegliata sotto shock per la morte di Luana Ziggiotti, 54 anni. La donna, che lavorava come operatrice socio-sanitaria alla residenza Anni Azzurri “Biarella”, è stata trovata senza vita in casa. La notte prima, era stata dimessa dall'ospedale e ora il suo decesso lascia tutti senza parole. La famiglia e i colleghi sono sotto choc, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questa scomparsa improvvisa.

La comunità di Volpiano si è svegliata nel dolore e nell’incredulità per l’improvvisa scomparsa di Luana Ziggiotti, 54 anni, stimata operatrice socio-sanitaria della residenza Anni Azzurri “Biarella”. Una vita dedicata con empatia e dedizione agli anziani e ai non autosufficienti, spezzata martedì 20 gennaio all’interno delle mura domestiche. La tragedia assume contorni ancora più inquietanti se si considera che la donna, nota a tutti come “Lulù”, era stata dimessa dall’ospedale soltanto ventiquattro ore prima del decesso. Proprio questo stretto intervallo temporale ha spinto la Procura di Ivrea ad accendere un faro sulla vicenda, aprendo un’inchiesta per omicidio colposo con l’obiettivo di accertare se vi siano state negligenze o sviste nel percorso di cura ricevuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina, a Volpiano, si è scoperto il tragico decesso di Luana Ziggiotti, l’operatrice sanitaria di 54 anni trovata senza vita nella sua casa martedì.

La procura di Ivrea indaga sulla morte di Luana Ziggiotti, trovata senza vita nella sua casa di Volpiano.

