Du Zhu Piao | l’arte millenaria cinese di navigare in equilibrio su un bambù

Una scena sorprendente si svolge lungo un fiume, dove un uomo in abiti tradizionali cammina con destrezza su un palo di bambù di soli 15 centimetri di larghezza. Si chiama Du Zhu Piao e rappresenta un’arte millenaria cinese, una tecnica antica che richiede equilibrio e concentrazione. Le sue mosse sembrano leggere, quasi magiche, mentre si muove sull’acqua senza alcun supporto apparente. La gente si ferma a guardare, affascinata da questa tradizione che si tramanda da generazioni e che ancora oggi stupisce

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.