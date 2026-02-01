Un incidente grave si è verificato questa sera sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, poco prima delle 21. Due persone sono morte nello scontro, che ha causato lunghe code e disagi lungo la corsia in direzione Napoli. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e i soccorsi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di oggi lungo l’ autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, poco prima delle ore 21. Il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo per l’A30, nel territorio comunale di Nola, ed è costato la vita a una coppia di coniugi. Le due autovetture coinvolte si sono scontrate con estrema violenza. Per l’uomo di 65 anni e la donna di 60 non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, avvenuto praticamente sul colpo a causa della gravità dell’impatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dramma sull’autostrada A16 Napoli-Canosa: due morti

Questa mattina, l’autostrada A16 Napoli-Canosa si è bloccata tra Avellino Est e Avellino Ovest.

