Dramma dell’eroismo e della paura I Dialoghi delle Carmelitane portano Bernanos a vette altissime Fra la storia e gli anni del Terrore

Da lanazione.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a San Miniato si è svolta la tradizionale cerimonia in onore di Genesio, il santo patrono, noto anche come protettore dei comici. La città ha celebrato con una messa e un corteo, rispettando la tradizione che si ripete da anni. La giornata è passata tra fede, spettacoli e il sorriso di chi ricorda il legame tra il santo e il mondo dello spettacolo.

Anche quest’anno San Miniato ha sciolto il suo voto in onore del suo santo, patrono, Genesio, che, come è noto, è anche il protettore dei comici. E l’ha sciolto mettendo in scena un vero e proprio dramma religioso, in modo che l’Istituto del dramma popolare ha potuto spiritualmente svolgere in pieno la sua iniziativa: di riprendere cioè la tradizione delle sacre rappresentazioni, non già attraverso esumazioni, ma creando nuove sacre rappresentazioni per il popolo d’oggi e con problemi d’oggi. Il problema, che Georges Bernanos ha presentato, sviluppato e risolto nel suo dramma L’ultima al patibolo, è un problema di tutti i tempi, reso oggigiorno ancora più attuale per l’epoca torbida e tragica che si attraversa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

dramma dell8217eroismo e della paura i dialoghi delle carmelitane portano bernanos a vette altissime fra la storia e gli anni del terrore

© Lanazione.it - Dramma dell’eroismo e della paura. I "Dialoghi delle Carmelitane" portano Bernanos a vette altissime. Fra la storia e gli anni del Terrore

Approfondimenti su Dialoghi delle Carmelitane

Cahill spinge Sinner verso vette altissime: “Jannik giocherà il miglior tennis a 30 anni”

‘Ho rischiato di morire in Brasile’: Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito

Veronica Maya ha raccontato di aver rischiato la vita durante un aborto in Brasile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Dialoghi delle Carmelitane

Argomenti discussi: Dramma dell’eroismo e della paura. I Dialoghi delle Carmelitane portano Bernanos a vette altissime. Fra la storia e gli anni del Terrore; Marsala, Antonio Grosso al Teatro Impero con Minchia Signor Tenente: domenica 25 gennaio; 'Ho rischiato di morire in Brasile': Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito; ‘Ho rischiato di morire in Brasile’ | Veronica Maya racconta il dramma dell’aborto e l’eroismo del marito.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.