Dove vedere in diretta in chiaro Salernitana-Giugliano | calcio d’inizio alle 20 | 30 all’Arechi

Questa sera alle 20:30, allo stadio Arechi, va in scena la partita tra Salernitana e Giugliano. È un match importante per la 24ª giornata del Girone C di Serie C, e la tensione tra le due squadre si sente già. Gli appassionati possono seguire il calcio in diretta in chiaro, senza bisogno di abbonamenti. La sfida promette emozioni e battaglie sul campo, con i tifosi pronti a sostenere i loro colori.

Salernitana-Giugliano, sfida ad alta tensione in Serie C. La domenica sera di grande calcio campano si accende allo stadio Arechi con Salernitana-Giugliano, match valido per la 24ª giornata del Girone C di Serie C. Una partita dal peso specifico enorme, diventata ancora più cruciale dopo la sconfitta del Catania sul neutro di Potenza contro il Sorrento. Un risultato che ha rimescolato le carte nella corsa alle posizioni di vertice, rendendo il confronto dell’Arechi un vero snodo stagionale. Dove vedere Salernitana-Giugliano in diretta TV e streaming. Il calcio d’inizio è fissato alle 20:30 allo stadio Arechi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

