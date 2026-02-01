Dopo la nottata in discoteca finisce in ospedale con una gamba rotta

Una notte di divertimento si è trasformata in un incidente. Un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale con una gamba rotta, dopo una serata in discoteca. I carabinieri sono intervenuti nel piazzale del locale per capire come siano andate le cose.

E' successo nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio al noto locale Storya di Santa Giustina in Colle. Vittima dell'infortunio un diciannovenne di San Giorgio delle Pertiche che avrebbe dichiarato di essere stato aggredito dalla vigilanza. Sulla vicenda indagano i carabinieri Doveva essere una notte di festa in discoteca, è finita con un ragazzo di 19 anni al pronto soccorso con una gamba rotta e i carabinieri nel piazzale del locale per ricostruire quanto fosse avvenuto. E' questo in estrema sintesi il "film" di quanto capitato nella notte tra sabato e domenica primo febbraio al noto locale Storya di Santa Giustina in Colle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Un giovane di 19 anni è finito in ospedale con un trauma alla gamba dopo una serata in discoteca a Santa Giustina in Colle.

