Dopo un messaggio su Instagram, Dante Bottini e Yibing Wu hanno iniziato a parlare. I due stanno pensando a una sfida che potrebbe rivoluzionare il tennis in Italia. La conversazione tra il coach argentino e il giovane cinese ha preso subito una piega concreta. Ora si preparano a organizzare un match che interessa molto anche gli appassionati italiani.

Dopo un contatto inaspettato su Instagram, il coach argentino Dante Bottini ha avviato un dialogo con Yibing Wu, giocatore cinese n. 168 del ranking ATP, che potrebbe portare a una sfida decisiva nel panorama del tennis italiano. L’iniziativa nasce da un’idea che si è concretizzata in un piano strategico: mettere Wu in condizione di affrontare Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis italiano e uno dei favoriti per i grandi tornei del 2026. Il progetto, ancora in fase di definizione, punta a sfruttare il potenziale fisico e tattico del giocatore cinese, che ha raggiunto il best ranking al 54° posto nel 2023, ma ha visto la sua carriera rallentata negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo il contatto su Instagram, Bottini e Wu pianificano una sfida che potrebbe cambiare il corso del tennis italiano

Approfondimenti su Bottini Wu

Ultime notizie su Bottini Wu

