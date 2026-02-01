Dopo il blocco riprende il ritmo quotidiano a Niscemi | scuole aperte lunedì nuovo modulo per l’assistenza sociale

Dopo giorni di emergenza causati dalla frana, a Niscemi tornano le scuole e riparte anche il servizio di assistenza sociale. Le scuole sono state aperte lunedì, e le autorità hanno messo in campo un nuovo modulo per aiutare le persone colpite. La gente torna lentamente alla normalità, anche se restano alcune preoccupazioni per le zone più colpite.

A Niscemi, dopo giorni di emergenza causati da una frana che ha interessato gran parte del centro abitato, riprende il ritmo quotidiano. Le scuole riapriranno regolarmente lunedì, con l'istituto Belvedere escluso perché ricade nella zona rossa, inaccessibile per il rischio di ulteriori crolli. Gli studenti degli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere sono stati temporaneamente trasferiti in plessi alternativi, scelti in base alla sicurezza delle strutture e alla vicinanza alle abitazioni degli alunni. Il sindaco Massimiliano Conti ha confermato che tutte le scuole riaperte sono state sottoposte a verifiche tecniche, compreso il funzionamento dei sistemi di riscaldamento, per garantire condizioni accettabili per l'attività didattica.

