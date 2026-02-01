Dopo aver dichiarato che, secondo il Corano, una bambina di nove anni può sposarsi, l’imam di Brescia accende il dibattito. La sua affermazione ha scatenato reazioni contrastanti e ha riacceso la discussione sulla compatibilità tra alcune interpretazioni religiose e le leggi italiane. Ora si chiede se questa posizione meriti un’azione più severa, come l’espulsione. Intanto, il sondaggio del Secolo dà voce alla società e alle sue opinioni sulla questione.

«Nel nostro Islam, dopo i nove anni una bambina diventa adulta e quindi si può sposare, lo dice il Corano». Sono state le parole di un imam bresciano, che ripreso in video da un inviato di “Fuori dal coro”, programma in onda su Rete 4 e condotto da Mario Giordano, ha dato prova della pericolosità del fondamentalismo religioso. E così, il Secolo d’Italia ha deciso di proporre un sondaggio, chiedendo se l’uomo responsabile di quella frase sia meritevole di essere espulso dall’Italia. Per il 94,6% degli intervistati, la guida islamica merita di essere espulsa, perché chi diffonde idee contrarie ai diritti dei minori e alle leggi italiani merita di subire questo provvedimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Dopo i nove anni una bambina è adulta”, l’imam di Brescia merita l’espulsione? Il sondaggio del Secolo

Approfondimenti su Brescia Imam

Recentemente, un servizio televisivo ha suscitato attenzione parlamentare riguardo a dichiarazioni di un Imam di Brescia, che ha affermato che una bambina di 9 anni può sposarsi dopo il primo ciclo mestruale.

Nella puntata di Fuori dal coro si è affrontato il tema delle spose-bambine, un argomento delicato e di grande attualità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Brescia Imam

Argomenti discussi: A nove anni una bambina si può sposare, dopo il primo ciclo mestruale è adulta: l'Islam dice questo, interrogazione parlamentare per le parole dell'Imam di Brescia; La resurrezione di Norcia a nove anni dal sisma: Pietra dopo pietra, così è rinata la basilica; Spose bambine a 9 anni, scoppia la polemica dopo il servizio di Fuori dal Coro; Assolto dopo nove anni dalle accuse di maltrattamenti: la lettera di un padre di Foggia.

Pollio: Ho ripreso la chitarra e ho fatto le mie canzoni. Wow. Dopo nove anni sono tornato a fare musica per me | Intervista EsclusivaDopo nove anni di silenzio discografico, l'ex frontman degli io?drama torna con Dopo la bomba. L'intervista sul ritorno, la fine della band, il rapporto difficile con i social e la libertà ritrovata ... msn.com

Gasperini torna a Bergamo: dopo nove anni da sogno ritrova l’Atalanta da avversarioIl tecnico di Grugliasco, oggi allenatore della Roma, torna nella città dove ha scritto indelebili pagine di storia, rigorosamente a tinte nerazzurre: ci si attende un’accoglienza da brividi per ... bergamonews.it

Dopo nove anni di impegno, si chiude il mandato del referente uscente Michele Martino e si apre quello che vede al timone dell’associazione sul territorio, la professoressa Maria Rosaria Ricci. - facebook.com facebook