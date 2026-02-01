La città si risveglia con le strade ancora segnate dagli scontri di ieri. A Torino, dopo le tensioni esplose durante il corteo per Askatasuna, i quartieri come Vanchiglia sono stati ripuliti, ma i vetri rotti e le tracce di violenza restano visibili. La polizia ha rafforzato i controlli, mentre i residenti si chiedono quanto durerà questa calma precaria.

A Torino, il giorno dopo gli scontri esplosi durante il corteo per Askatasuna, il quartiere Vanchiglia appare ripulito ma segnato dal passaggio della violenza. Le strade del centro, in particolare l’area intorno a via Regina Margherita, mostrano ancora i segni di una notte di scontri tra gruppi di antagonisti e forze dell’ordine. Mentre la città riprende il suo ritmo abituale, la superficie asfaltata è coperta da un sottile strato di detriti: frammenti di vetro, cocci di marmo divelti da un giardino pubblico, bossoli di lacrimogeni, resti di fuochi artificiali e pali della segnaletica stradale rovesciati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo gli scontri a Torino, tensione palpabile nei quartieri: vetri infranti e strade ripulite al mattino.

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Dopo la nevicata che ha interessato Bellaria Igea Marina e la Romagna, le squadre di manutenzione hanno completato le operazioni di rimozione dei rami e di pulizia delle strade.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Violenti scontri a Torino al corteo per Askatasuna: idranti e lacrimogeni in corso Regina Margher...

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Guerriglia a Torino: il racconto in video dei violenti scontri; Scontri dopo il corteo per Askatasuna: bombe carta, cassonetti in fiamme, a fuoco un blindato della polizia; Calcio: Juventus- Napoli, dopo gli scontri sulla A1 di questa mattina bloccati ed identificati dalla Questura di Torino circa 300 ultras napoletani al Casello di Trofarello (TO) - Questura di Torino | Polizia di Stato; Torino, scontri al corteo per Askatasuna. Diversi feriti. Meloni: Colpito lo Stato.

Dopo gli scontri a Torino Salvini rilancia la cauzione per chi manifesta, Cgil: È incostituzionaleDopo gli scontri a Torino, il leader della Lega rilancia la cauzione nei confronti di chi organizza cortei. La misura però, risulterebbe incompatibile con la Costituzione, in particolare l’art. 17, ... fanpage.it

Scontri dopo il corteo per Askatasuna: bombe carta, cassonetti in fiamme, a fuoco un blindato della polizia. Diversi agenti feritiDopo la manifestazione pacifica contro lo sgombero del centro sociale, gruppi di anarchici e autonomi hanno provocato il caos: lancio di molotov e armi artigianali contro la polizia, che ha risposto ... ilfattoquotidiano.it

Il giorno dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, Torino si sveglia la città che ne porta i segni - facebook.com facebook

Dura presa di posizione della premier Giorgia #Meloni dopo gli scontri di ieri a #Torino che hanno portato al ferimento di alcuni agenti. In un messaggio sui social, #Meloni parla di “criminali organizzati” e non di manifestanti, definendo le aggressioni con ma x.com