Dopo gli scontri a Torino Salvini rilancia la cauzione per chi manifesta Cgil | È incostituzionale

Dopo gli scontri a Torino, Matteo Salvini ha annunciato che chiederà di introdurre una cauzione per chi organizza manifestazioni pubbliche. Il leader della Lega spiega che questa misura serve a responsabilizzare chi mette in piazza le persone, evitando che le proteste degenerino in violenza. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti, con la Cgil che la definisce incostituzionale. Intanto, le autorità continuano a monitorare la situazione in città, mentre il dibattito sulla sicurezza si fa sempre più acceso.

Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati.

Scontri dopo il corteo per Askatasuna: bombe carta, cassonetti in fiamme, a fuoco un blindato della polizia. Diversi agenti feritiDopo la manifestazione pacifica contro lo sgombero del centro sociale, gruppi di anarchici e autonomi hanno provocato il caos: lancio di molotov e armi artigianali contro la polizia, che ha risposto ... ilfattoquotidiano.it

Scontri a Torino: oltre 103 feriti. Meloni visita gli agenti, Salvini: «Obbligo di cauzione per chi manifesta» x.com

«I gravissimi scontri di Torino impongono alcune scelte: nessuna tolleranza con i violenti, subito il nuovo pacchetto sicurezza». Lo scrive Matteo Salvini - facebook.com facebook