Dopo Crans Montana controlli anche a Firenze Chiuso noto locale del centro | non rispettava le norm

Un locale molto frequentato nel centro storico di Firenze è stato chiuso ieri sera dopo i controlli delle forze dell’ordine. Gli agenti sono entrati nel locale in via dei Servi e hanno deciso di chiudere l’attività perché non rispettava le norme di sicurezza e igiene. La decisione è arrivata subito, senza tante esitazioni, per garantire la sicurezza dei clienti e dei residenti. La chiusura ha colto di sorpresa alcuni clienti e i gestori del locale, che hanno promesso di mettersi in regola.

Un noto locale di intrattenimento in via dei Servi, nel cuore del centro storico di Firenze, è stato chiuso immediatamente dopo una serie di controlli interforze coordinati dalla Prefettura. L'azione è scattata nel pomeriggio del 31 gennaio 2026, in seguito a una verifica approfondita che ha rilevato gravi irregolarità in diversi settori. Il provvedimento è stato preso in risposta a un'ampia campagna di controllo che ha preso avvio dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, dove un incendio in un locale notturno ha causato numerose vittime. L'evento ha innescato un'onda di attenzione nazionale verso la sicurezza negli esercizi pubblici, portando a un rafforzamento delle verifiche in tutta Italia.

