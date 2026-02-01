Dopo 21 anni chiude il ' Fuori Squadro' il wine bar con influenza jazz di Vico Arco Contini

Dopo 21 anni di attività, il wine bar ‘Fuori Squadro’ di Vico Arco Contini a Foggia chiude i battenti. La decisione è arrivata in una notte di gennaio, quando Vincenzo ha deciso di smettere, anche se il locale aveva ancora molti clienti affezionati. Sabato 7 febbraio si terrà un’ultima festa, un “funerale” tra musica e ricordi, con un dj set che promette di far tremare i presenti. La chiusura segna la fine di un’epoca per gli appassionati di jazz e buon

Il ‘Jazz Food Wine’ Fuori Squadro di via Arco Contini a Foggia, chiude dopo 21 anni e lo fa festeggiando “il funerale”, sabato 7 febbraio, con un dj set “che fa paura solo a pensarci” dice Vincenzo, che in una fredda notte di gennaio ha preso la decisione. “È stata una figata. Non potevamo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Fuori Squadro 21 anni Il bar Ruffini chiude dopo 56 anni: "È ora di cambiare vita" Il jazz incontra il Cacc’e Mmitt al 'Lucera Jazz & Wine Festival' La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fuori Squadro 21 anni Argomenti discussi: Hagen e Geiger vincono le Compact di Seefeld, Gianmoena è 16/a, Costa 21/o in rimonta; Dow chiude in calo dopo una settimana altalenante, il pessimismo di Intel pesa sul sentiment di mercato; Chiude dopo 32 anni Yoghi, storica yogurteria in piazza Arringo. La lettera del titolare ai clienti; Brescia perde uno stellato: dopo 10 anni chiude il Sedicesimo Secolo di Orzinuovi. Foggia, il Fuori Squadro chiude dopo 21 anni: Non potevamo sparire senza un finale favolosoDopo ventuno anni di serate, concerti, incontri e bicchieri condivisi, il Fuori Squadro abbassa definitivamente la saracinesca. Lo storico locale ... immediato.net La discoteca Supermarket di Torino chiude dopo 27 anni. Ultima serata per il locale dei «venerdì elettronici» e delle serate «Turymegazeppa»Sabato 14 febbraio l'ultima notte nel tempo dell'elettronica della periferia nord. Da «Turymegazeppa» al Club To Club: i 27 anni della sala storica a Madonna di Campagna ... torino.corriere.it Fornitura e posa in opera di: -INFISSI IN PVC PERSONALIZZATI, FUORI SQUADRO di colore BIANCO IN MASSA; Profilia spa #profiliaspa #infissipvc #infissiinpvc #infissi #infissialluminio #infissilegnoalluminio #blindati #persianealluminio #zanzariere #avvol - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.