Donna in difficoltà chiama il 112 i carabinieri le portano cibo e conforto a casa

Una donna anziana ha chiamato il 112 perché si trovava in difficoltà a casa sua, in Friuli Venezia Giulia. I carabinieri sono intervenuti subito e le hanno portato cibo e un po’ di conforto. La donna vive da sola e le sue condizioni di salute sono precarie. Gli agenti sono stati molto gentili e si sono presi cura di lei, cercando di rassicurarla in un momento difficile.

Una donna anziana, sola e in condizioni di salute precarie, ha chiamato il numero di emergenza 112 in una località del Friuli Venezia Giulia. Il suo appello, nonostante la voce incerta e il tono affranto, è stato subito preso sul serio dai carabinieri della locale stazione. Non si trattava di un allarme per un reato o un incidente, ma di una richiesta di aiuto umano, diretta e disperata. La donna, colpita da una malattia cronica e senza alcun sostegno familiare a disposizione, aveva perso la forza di prepararsi anche un pasto semplice. Il suo bisogno non era solo fisico, ma anche emotivo: voleva qualcuno che le dicesse che non era dimenticata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

