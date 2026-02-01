Don Alberto Ravagnani il prete social sospende il ministero presbiterale
Don Alberto Ravagnani ha deciso di sospendere il suo ministero come prete. Non svolge più i ruoli di Vicario Parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale Giovanile diocesana, secondo quanto comunicato dalla diocesi. La decisione arriva dopo alcune settimane di incertezza e lascia molti parrocchiani senza una guida diretta. La diocesi non ha ancora spiegato i motivi ufficiali di questa scelta.
Don Alberto Ravagnani, anche noto come "prete social" o "prete influencer", "ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale. Con oggi non svolge più il compito di Vicario Parrocchiale e di Collaboratore della Pastorale Giovanile diocesana". È quanto afferma una nota del Vicario generale dell'Arcidiocesi di Milano., "La sofferenza che una simile decisione provoca in tante persone può diventare anzitutto occasione di preghiera e di affidamento al Signore. Nello stesso tempo chiede alla nostra comunità parrocchiale e diocesana di continuare ad accompagnare coloro che hanno condiviso in questi anni proposte educative, liturgiche e spirituali", continua la nota. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
