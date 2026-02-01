Don Alberto Ravagnani | il prete-influencer che lascia il sacerdozio

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, ha annunciato di voler lasciare il sacerdozio. La notizia ha colpito molti e ha scatenato commenti sia tra i suoi follower sui social che nelle comunità ecclesiali. Ravagnani, famoso per il suo modo diretto e moderno di comunicare, ha deciso di interrompere il ministero, lasciando un vuoto nel mondo online e tra quanti lo seguivano con affetto. La sua scelta ha aperto un acceso dibattito sulla vita dei sacerdoti e sui confini tra fede e social media.

Don Alberto Ravagnani, giovane prete influencer ha deciso di lasciare il sacerdozio. È una notizia.

