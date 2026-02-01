Dominik Paris secondo nella discesa libera a Crans Montana | l' Italjet è tornata a pochi giorni dai Giochi

Dominik Paris si piazza secondo nella discesa di Crans Montana, un risultato che dà fiducia a pochi giorni dai Giochi di Milano Cortina 2026. L'atleta italiano si è fatto valere sulla pista svizzera, portando a casa un buon risultato prima dell’appuntamento olimpico. La gara si è conclusa con Paris alle spalle del vincitore, ma la prestazione è stata solida e lascia ben sperare per il futuro.

Domme, che si piazza alle spalle di Franjo Von Allmen conquista il suo 52esimo podio. Altri tre azzurri nei primi dieci: quinto Alliod, settimo Casse e nono Schieder L'Italjet è tornata nel momento giusto quando mancano pochi giorni ai Giochi di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, Dominik Paris ha centrato il secondo posto nella discesa libera di Crans Montana, l'ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. "È un ottimo risultato che dà tanta carica. Probabilmente non ho fatto una gara perfetta ma molto meglio di tante altre.

