Dominik Paris secondo a Crans Montana dietro il fulmine Von Allmen Esplode l’azzurro Alliod!

La gara di discesa libera a Crans Montana si è conclusa con un risultato sorprendente. Franjo Von Allmen ha bissato il successo dello scorso anno, conquistando il suo quinto trionfo in Coppa del Mondo in questa specialità. Dominik Paris si è piazzato secondo, lasciando spazio all’azzurro Alliod, che ha esploso con una prestazione degna di nota. La gara ha regalato emozioni e colpi di scena, confermando la forza di alcuni atleti e la crescita di altri.

Franjo Von Allmen concede il bis e trionfa nuovamente nella discesa libera di Crans Montana. Proprio come lo scorso anno l'elvetico è stato inarrestabile, centrando il quinto successo della carriera in Coppa del Mondo, tutti in questa specialità. Sorride, però, anche l'Italia con l'ottimo secondo posto di Dominik Paris, che si approccia davvero nel migliore dei modi alle Olimpiadi di Milano Cortina con le gare sulla sua Stelvio a Bormio. Dunque un Von Allmen davvero perfetto in quel di Crans Montana, su un tracciato che si sposa perfettamente con le sue caratteristiche, dove può risaltare al meglio la sua ottima scorrevolezza, ma soprattutto la potenza e velocità che riesce ad esprimere.

