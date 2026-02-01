Dominik Paris si è piazzato secondo nella discesa libera di Crans Montana, ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina. L’azzurro si è detto contento di aver battuto Odermatt, anche se non nasconde il rammarico per il distacco da Von Allmen. Subito dopo aver attraversato il traguardo, Paris ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD, mostrando un sorriso che nascondeva emozioni miste.

Dominik Paris si è classificato secondo nella discesa libera maschile di Crans Montana (Svizzera), l'ultima gara della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: l'azzurro ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD subito dopo l'arrivo al traguardo del pettorale numero 30. L'azzurro è soddisfatto della propria gara: " Sapevo che c'era ancora Von Allmen in partenza, ma comunque sono molto contento di essere riuscito a battere uno svizzero (Odermatt, ndr), tutti e due sarebbe stato più bello. Mi sono sentito benissimo, sempre scorrevole, alla fine sono contento se rimango secondo ".

© Oasport.it - Dominik Paris contento a metà: “Felice di aver battuto Odermatt, ma distacco alto da Von Allmen”

Approfondimenti su Crans Montana

Ultime notizie su Crans Montana

