Domenica la fiamma olimpica illumina il Lecchese | ecco quando e dove

Domenica 1° febbraio, il Lecchese si prepara a vivere un momento speciale. La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 attraverserà le strade della zona, accendendo l’entusiasmo tra gli abitanti. Le tappe sono già state annunciate, e molti si stanno preparando a seguire da vicino il passaggio, che porterà un po’ di atmosfera olimpica nel cuore della provincia.

Domenica 1° febbraio si accende la passione sportiva sulle strade del Lecchese grazie al passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026. Non mancheranno eventi celebrativi, ma anche modifiche alla viabilità nei comuni coinvolti. La tappa 56 Si tratta della tappa 56 di un lungo itinerario.

